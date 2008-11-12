Rosicky bıçak altına



İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in orta saha oyuncusu Tomas Rosicky’nin, sol dizinden 2. kez ameliyat edildiği açıklandı.





UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Çek futbolcusu Rosicky'nin, Almanya'da sol dizinden 2. ameliyatını geçirdiği belirtildi.



26 Ocak'taki Federasyon Kupası maçında sakatlandıktan sonra, ilk ameliyatını mayıs ayında geçiren Rosicky'nin son ameliyatının, rutin bir işlem olduğunu ifade eden Arsenal Kulübü yetkilileri, Çek futbolcunun en az birkaç hafta Almanya'da gözlem altında tutulacağını kaydettiler.



Çek Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan 28 yaşındaki oyuncu, 1998 yılında Sparta Prag'da başladığı futbol kariyerine, Borussia Dortmund'da devam etti.



Rosicky, İngiliz ekibine 2006 yılında transfer oldu.

