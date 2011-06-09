-ROSETTA KIŞ UYKUSUNA YATTI PARİS (A.A) - 09.06.2011 - Avrupa uzay ajansının (ESA), 2014'te kuyruklu yıldızla buluşacak ve onun sırlarını deşifre edecek uzay aracı Rosetta, 31 aylık uyku dönemine girdi. ESA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak 2014'te uykusundan uyanacak uzay aracı birkaç ay sonra nihai hedefi 67/P Churyumov-Gerasimenk kuyruklu yıldızıyla randevusuna gidecek. 2004'te 7 milyar kilometre süren yolculuğuna başlayan Rosetta'nın tüm cihaz ve kontrol sistemlerinin sessizliğe bürüneceği dönemde ''derin bir uykuya'' dalacağı belirtilen açıklamada, şu an dünyadan 549 milyon kilometre ötede bulunan uzay aracının güneş panellerinin aracı çalıştırmak için artık yeterince enerji üretmeyeceği, sadece bilgisayar ile aracın bazı yaşamsal cihazlarının donmaması için ısıtma sisteminin çalışacağı kaydedildi. 20 Ocak 2014'te uykudan uyanacak ve kuyruklu yıldıza yaklaşmaya başlayacak Rosetta, Kasım 2014'te Philae adlı modülünü gök cisminin üzerine indirecek. ESA yetkilileri, Güneş Sistemi'nin doğumundan bu yana geçirdiği evrimi daha iyi anlamaya yönelik bu randevuda Rosetta'nın gerçek anlamda bir ''uzay arkeoloji görevi'' yerine getireceğini belirterek, uzay aracının isminin de Fransız bilim adamı Jean-François Champollion'un hiyeroglifleri deşifre etmesini sağlayan Rosetta taşından esinlenildiğini anımsattılar.