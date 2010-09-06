Rooney'in seks skandalı ile başı dertte

T24- News of the World ve Sunday Mirror gazeteleri dün, Manchester United ve İngiltere milli takımının gözdesi Rooney'nin 21 yaşındaki Jenny Thompson ile ilişkisinin geçen yıl Haziran ayından Ekim'e kadar sürdüğünü yazdı.



Kasım ayında da Rooney'nin eşi Coleen ilk bebekleri Kai'yi dünyaya getirdi. Aslında bu Rooney'nin adının karıştığı ilk skandal değil.

BBC'nin haberine göre, 2004 yılında da memleketi Liverpool'daki masaj salonlarının devamlı müşterisi olduğu yazılmış, Rooney de sık sık hayat kadınları ile birlikte olduğunu itiraf etmişti.

Geçen ay da arkadaşlarıyla bir gece kulübünden çıktıktan sonra sokağa çiş yaparken fotoğrafları yayınlanmıştı.

Bunun üzerine İngiltere milli takımı teknik direktörü Fabio Capello hareketlerine dikkat etmesi konusunda genç futbolcuyu uyarmıştı.



Rooney İsviçre'ye gidecek



Hakkındaki iddiaların özel hayatı ve kariyerini nasıl etkiyeceği merak edilirken, Rooney'nin bugün Euro 2012 ön eleme maçı için milli takım ile birlikte İsviçre'ye gideceği duyuruldu.

Ancak Capello'nun yarınki maçta Rooney'yi oynatıp oynatmayacağı henüz bilinmiyor.

Teknik direktörün Rooney'nin hakkındaki iddialar nedeniyle maça konstantre olamayacağından endişe ettiği belirtiliyor.

Dünya Kupası'ndaki performansı beklentileri karşılamayan genç oyuncu, Cuma günkü Bulgaristan maçında ise göz doldurmuştu.