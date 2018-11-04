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Spor

Rooney milli formayı son kez giyecek

Yıldız isim, İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak

04 Kasım 2018 21:02

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'ın İngiliz forvet oyuncusu Wayne Rooney, 15 Kasım'da milli takım formasını son kez giyecek.

33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da giydiği, 2017'nin ağustos ayında ise bıraktığı İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere'nin ABD'yi ağırlayacağı hazırlık maçında oynayacak. 15 Kasım'daki karşılaşma, Wembley Stadı'nda yapılacak.

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