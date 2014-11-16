Rooney İngiltere'yle 100'üncü maçına çıktı, golünü attı

İngiltere, Slovenya’yı 1-0 yenerken 100. milli maçına çıkan Wayne Rooney, 44. golünü kaydetti

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda İngiltere 1-0 geriye düştüğü Slovenya’yı 3-1 yenerek 4’te 4 yaptı.

57. dakikada Jordan Henderson’un topu kendi ağlarına göndermesiyle Slovenya deplasmanda 1-0 öne geçti.

NTV Spor’da yer alan habere göre, bu golden bir dakika sonra Bostjan Cesar tarafından ceza sahası içerisinde düşürülen Wayne Rooney penaltıyı gole çevirdi. 100. milli maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 44. golünü attı. Manchester United’lı oyuncu İngiltere tarihinde milli takımın en golcü oyuncusu Sir Bobby Charlton’ın 49 gollük rekoruna biraz daha yaklaştı.

66 ve 72’de attığı gollerle İngiltere’yi 3-1 zafere ulaştıran Danny Welbeck, elemelerde 4 maçta 5 gole ulaştı.

İngiltere grupta 12 puanla liderliğini sürdürürken, Slovenya 6 puanda kaldı.

Gruptaki bir diğer maçta San Marino ile Estonya 0-0 berabere kaldı. San Marino, 61 maç art arda kaybettiği Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk puanını aldı.