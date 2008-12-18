Röntgen için beklerken kan kaybından öldü

Edirne’de rahim kanaması şikâyetiyle hastaneye giden 41 yaşındaki Kezban Tezer, röntgen sırasını beklerken yaşamını yitirdi. Tezer, aşırı kan kaybından öldü.



Edirne’de rahim kanaması şikâyetiyle tedavi için önce Edirne Devlet Hastanesi, ardından da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden Kezban Tezer’in (41), röntgen sırasını beklerken öldüğü iddia edildi. Tezer’in ailesi sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.



Sevk edilmişti



Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde oturan Tezer, rahim kanaması şikâyetiyle 31 Ekim’de Edirne Devlet Hastanesi’ne gitti. Doktorlar, Tezer’in kanamalı durumunu dikkate alarak, daha fazla olanaklara sahip Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.

Tezer, burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde muayene edildi. Bölümde görevli Dr. Yaşar Çeğil de hastayı röntgeninin çekilmesi için radyoloji bölümüne sevk etti. Ancak çekilen filmleri inceleyen Çeğil, hastadan bir kez de ilaçlı çekim yaptırmasını istedi. 15 Kasım’da yeniden radyoloji bölümüne giden kanamalı hasta Tezer’e, bölümdeki yoğunluk nedeniyle ilaçlı film çekimi için 18 Kasım’a randevu verildi.

Bunun üzerine köyüne dönen Tezer, 17 Kasım’da fenalaşınca ailesi tarafından yeniden Edirne Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi.



Soruşturma başlatıldı



Cafer Tezer, eşi Kezban Tezer’in ölümü üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Eşinin hastane yetkililerinin ihmali sonucu öldüğünü öne süren Tezer, dilekçesinde “Ben doktorlara eşimin durumunun kötü olduğunu ve hastaneye yatırılması gerektiğini söyledim. Ama doktorlar bize kanamanın normal olduğunu ve filmleri tamamlamamızı istedi. Eşimin ölümüne neden olanlardan şikâyetçiyim” dedi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı M. Cebbar Ülgen, hastanın ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatırken, olayla ilgili olarak açıklama yapmak istemediğini belirten Dr. Çeğil, “Biz hastaya ameliyat günü verdik” demekle yetindi.