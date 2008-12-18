Röntgen için beklerken kan kaybından öldü

Edirne’de rahim kanaması şikâyetiyle hastaneye giden
41 yaşındaki Kezban Tezer, röntgen sırasını beklerken yaşamını yitirdi. Tezer, aşırı kan kaybından öldü.
Edirne’de
rahim kanaması şikâyetiyle tedavi için önce Edirne Devlet Hastanesi,
ardından da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden Kezban Tezer’in
(41), röntgen sırasını beklerken öldüğü iddia edildi. Tezer’in ailesi
sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Sevk edilmişti
Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde oturan Tezer, rahim kanaması
şikâyetiyle 31 Ekim’de Edirne Devlet Hastanesi’ne gitti. Doktorlar,
Tezer’in kanamalı durumunu dikkate alarak, daha fazla olanaklara sahip
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.
Tezer, burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde muayene edildi.
Bölümde görevli Dr. Yaşar Çeğil de hastayı röntgeninin çekilmesi için
radyoloji bölümüne sevk etti. Ancak çekilen filmleri inceleyen Çeğil,
hastadan bir kez de ilaçlı çekim yaptırmasını istedi. 15 Kasım’da
yeniden radyoloji bölümüne giden kanamalı hasta Tezer’e, bölümdeki
yoğunluk nedeniyle ilaçlı film çekimi için 18 Kasım’a randevu verildi.
Bunun üzerine köyüne dönen Tezer, 17 Kasım’da fenalaşınca ailesi
tarafından yeniden Edirne Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı
ancak yapılan müdahalelere rağmen aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatıldı
Cafer Tezer, eşi Kezban Tezer’in ölümü üzerine Edirne Cumhuriyet
Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Eşinin hastane
yetkililerinin ihmali sonucu öldüğünü öne süren Tezer, dilekçesinde
“Ben doktorlara eşimin durumunun kötü olduğunu ve hastaneye yatırılması
gerektiğini söyledim. Ama doktorlar bize kanamanın normal olduğunu ve
filmleri tamamlamamızı istedi. Eşimin ölümüne neden olanlardan
şikâyetçiyim” dedi.
Edirne Cumhuriyet Savcısı M. Cebbar Ülgen, hastanın ölümüyle ilgili
adli soruşturma başlatırken, olayla ilgili olarak açıklama yapmak
istemediğini belirten Dr. Çeğil, “Biz hastaya ameliyat günü verdik”
demekle yetindi.