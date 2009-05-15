Roni'nin değeri düşüyor



İngiltere'nin kalın cüzdanlı ekibi Manchester City'nin, Milan'da forma giyen Ronaldinho için girişimde bulunduğu ve bonservis bedeli olarak 11 milyon Euro yanıtı aldığı öne sürüldü



Bu yaz Ronaldinho'nun ismini transfer gündeminde tekrar bol bol duyacağımız kesin. Brezilyalı futbolcuya talip olan takımlar arasında bir süredir adı geçen Premier League ekibi Manchester City'nin, bir adım daha atarak Milan kulübüyle resmi temas kurduğu iddia edildi.



Daily News gazetesinde yeralan habere göre İtalyan kulübü, ünlü yıldızın satışına 11 milyon Euro değer biçti. Transfere bol para yatırmayı seven Manchester City'nin, bu bedeli ödeyip ödememek konusundaysa şimdilik kararsız kaldığı ifade ediliyor.



Bu arada Ronaldinho'yu renklerine bağlamak isteyen takımlar arasında Napoli'nin de yeraldığı öğrenildi.



Milan'ın sezon başında Barcelona'dan aldığı Ronaldinho, şu âna kadar forma giydiği 26 karşılaşmada 8 gole imza attı.