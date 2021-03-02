Rönesans Holding’in şantiyesinde çalışan babasının ölümünü araştırdıkça benzer 4 ölüme rastladı

Rönesans Holding’in Rusya’daki şantiyesinde çalışırken hayatını kaybeden babası Ayhan Attar'ın ölüm nedeni olarak önce “kalp krizi”, sonra “zatürre” gerekçesi sunulmasından şüphelenen stajyer avukat Onur Mennan Attar, aynı şantiyede 4 kişinin daha “zatürre” gerekçesiyle öldüğünü öğrendi. Attar, raporların değiştirildiğinden şüphelendiğini söyledi.

MA’dan Emrullah Acar’ın haberine göre, Rusya'nın Amur bölgesinde yer alan Rönesans Holding ve Yamata Yatırım’ın ortaklığındaki şantiyede 19 Temmuz 2020’de yitiren Ayhan Attar isimli işçi yaşamını yitirdi. İşçinin ölümünden bir gün sonra ailesine ulaşan şirket yetkilileri, Attar’ın “kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Fakat aradan iki gün geçtikten sonra aileye yeniden ulaşan şirket yetkilileri, ölüm nedenini bu kez “zatürre” olarak aktardı. Attar’ın şüpheli ölümünü stajyer avukat olan oğlu Onur Mennan Attar araştırdı.

"Şirket yetkilileri bizden habersiz Rusya'da otopsi yaptırmış"

Babasının Rönesans Holding’de 2012 yılında çalışmaya başladığı bilgisini paylaşan Attar, çelişkili ölüm nedenlerinin aktarılmasından sonra “Bir insanın bir ölüm nedeni olur” şüphesiyle şirket yetkililerine sorular yönetmeye başladığını söyledi.

Araştırmaları sonucunda şirket yetkililerinin kendilerinden habersiz Rusya’da otopsi yaptırdığını belirten Attar, “Şirketin idari işlem müdürü bana şirketteki baş doktorun numarasını verdi, onunla görüştüm. O da bana ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledi. Doktoru, şirketin çalışanları, idari işlem müdürü ‘kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti’ diyor ama sonradan bu değiştiriliyor” diye konuştu.

Attar şunları kaydetti:

“Adana Havaalanı'ndan aldık cenazeyi ama polisler izin almamıza rağmen ‘doğal ölüm, niye otopsi yaptırıyorsunuz’ gibi beyanlarda bulundu. Ben de orada direndim ve iki saat eziyetten sonra alabildik. Babam gelmiş artık aylar, yıllar sonra bir kavuşma olacak orada ama bizi saatlerce beklettiler. Savcının talimat vermesi üzerine babamı Adli Tıp’a götürebildik.

Şirket Rusya’da bizden izinsiz bir şekilde otopsi yaptı, ölüm nedeni belirlenemediği için savcı kovuşturmaya yer yok kararı verdi.

Aylar sonra çıkan otopsi raporunda ölüm nedeni olarak “koroner arterde ileri derecede daralma” tespiti yer aldı. Uzmanlara sorduğunda bunun kalp krizini işaret ettiğini öğrense de, daha önce Rusya’da otopsi yapıldığı için babasının kesin ölüm nedeninin saptanmadığını ifade eden Attar, raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini, ancak orada da daha önce otopsi yapıldığı için sonuç alınamadığını anlattı.

Attar, Türkiye’de hazırlanan otopsi raporunun da olduğu kimi belgeler ulaşmadan savcılığın “kovuşturmaya yer yok” kararı verdiğini belirtti.

Attar şu ifadeleri kullandı:

“1 Şubat 2021’de gönderdik, 4 gün sonra ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verildi. Ama gönderdiğimiz evrak savcının dosyasına 10 Şubat’ta giriyor. Bizim gönderdiğimiz evraka bile bakmadan İstanbul’a yazı yazmadan ‘kovuşturmaya yer yok’ diye karar verdi. Adalet adına bu bizi üzdü çünkü hiçbir şekilde araştırma yapılmadan, şirket temsilcileriyle iletişime geçilmeden, Rusya'da bir saha araştırması yapılmadan direk ‘kovuşturmaya yer yok’ denildi. Bu sebeplerden kaynaklı suç ceza hakimliğine itiraz edeceğiz.

"Şirkette Korona yaygındı"

Şantiyenin kamp alanında kalıyor işçiler, kampta yaklaşık 20 bin kişi var. Şirkette korona yaygındı, 20 bin işçiden 6 bini salgına yakalanıyor. Önlemler ise babam yaşarken konuştuğumuzda o da anlatıyordu, kendini rahatsız hisseden işçilere korona testi yapılıyor ve sonuç beklenmeden çalışmaya gönderiliyorlar. Kişi pozitifse çalışarak bunu yayıyor. Covid-19 kapmış kişiler ile negatif olan kişilerin beraber aynı yemekhaneden yemek yiyor. Türkiye standartlarına göre 700 işçiyi çalıştıran bir işyerinin en az bir sağlık personeli bulundurması gerekiyor. 20 bin kişilik bir şantiyede en az 27 sağlık personelinin olması gerekiyor. Rönesans’ın Rusya’daki şantiyesinde birer doktor, hemşire ve iki de sağlık personeli bulunuyor. Akşamları ise sadece bir hemşire bulunuyor. Babamın oda arkadaşı ile görüştüm, şirketten çıkış vermiş. Çıkış alırken ‘bir hafta önce korona testi yapılmış, negatif çıkmış’ gibi sahte bir belge vermişler. Bu da şirketin resmi belgede ne kadar kolay oynama yaptığını gösteriyor. Bunların hepsi birleşe birleşe bir ihmal zinciri oluşturuyor.”

Babasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmasından sonra 7 aydır ulaşamadığı şirket yetkililerinin kendisine ulaştığını belirten Attar, “Hiçbir şey olmamış gibi 7 ay aradan sonra bana ‘Ne oldu, nasıl gidiyor, iyi misiniz?’ sorularını sorabildiler. Bundan önce ben sorularıma cevap ararken, olay sıcakken aynı kişiler mesajlarımı görüldü yapıyor, cevap vermiyordu. Bana ulaşmaları ve tavırları ironi gibi geldi bana” dedi.

"4 kişi daha 'zatürre'den öldü"

Attar, ayrıca sosyal medya paylaşımlarının ardından aynı şantiyede “zatürre” gerekçesiyle babasını kaybeden 4 kişinin daha kendisine ulaştığını paylaştı.

Attar, bundan sonra yürütecekleri hukuk mücadelesine dair şunları aktardı:

“Savcının ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı kaldırılırsa iddianame hazırlanıp resmi belgede sahtecilik ve ihmalle insan öldürmekten kamu davası yürütülecek. Bunun yanında hukuk davaları var, şirketin taahhüt ettiği birçok yardım tutarı vardı ancak biz üstüne gittiğimiz için hiç biri yapılmadı. Biz hiçbir talepte bulunmadık sadece iletişimdeydik, babamın hakkı tabi ki de verecekler. Ölün yardımı yapacaklarını söylediler yapmadılar, kıdem tazminatını ödemediler.”