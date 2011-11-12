Ronaldo'ya gol kaçırtan toprak satışta

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Bosna Hersek'in internetteki ilan sitesi ''Pik.ba''ta, Ronaldo'yu ''gol atmakta rahatsız eden'' toprak parçasının satışa çıkarıldığı duyurulduZenica kentindeki Bilino Polje Stadyumu'nda dün akşam oynanan maçta yakaladığı bir gol pozisyonunda topu tribünlere göndermesiyle ev sahibi takımın taraftarlarından alkış alan Ronaldo'nun, ceza sahasından bir toprak ve çim parçasını koparıp kızgın bir şekilde yere atması, Bosna Hersek'te hala konuşuluyor.''Bitno.ba'' internet sitesinde yayımlanan haberde ise Ronaldo'yu ''rahatsız eden'' toprak parçasının yaklaşık 5 bin avroya satıldığı iddia edilerek, ''kalemizi bu toprak parçası kurtardı'' ifadesine yer verildi.Başkent Saraybosna'da yayın yapan ''Radio Sarajevo'' radyosunun haberinde ise Bilino Polje Stadyumu'nda Ronaldo'nun gol atmasını ''engelleyen'' toprak parçasının satılması için internetten ilan yayımlandığı belirtilerek, bu ilanın Bosnalı taraftarların, ''Ronaldo'nun sürekli şikayetlerine yanıt vermek üzere yaptığı bir şaka'' olduğu savunuldu.Bosnalı taraftarlar, maçta Cristiano Ronaldo'ya, ''kendisinin dünyanın en iyi oyuncusu olmadığı'' ve ''Messi, Messi'' yönünde sloganlar atmıştı.Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ronaldo, Zenica'daki sahayı tarlaya benzetmişti. Antreman sırasında ev sahibi takımın taraftarlarına el hareketi de yapan Ronaldo, 0-0 biten maçın ardından Lizbon'da zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını da dile getirmişti.