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Spor

Ronaldo'suz Real Madrid, Barcelona'dan kupayı aldı

Madrid ekibi, kupayı 10. kez müzesine götürdü

17 Ağustos 2017 12:25

İspanya Süper Kupası'nın ilk ayağında Nou Camp'ta oynanan maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, kendi evinde Cristiano Ronaldo'dan cezası dolayısıyla yoksun olduğu maçta Katalan ekibi 2-0 yenerek kupayı aldı.

4. dakikada genç yıldızı Asensio'nun golüyle maça başlayan Madrid ekibi, 38'de Fransız golcüsü Karim Benzema'nın golüyle skoru belirledi.

Kupa 10. kez Madrid'de

Barcelona'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek İspanya Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid, kupayı toplamda 10. kez müzesine götürmüş oldu. 

Kusursuz Zidane

Real Madrid’e 1,5 yıl önce gelen ve geldiği süre zarfında yarıştığı 8 kulvarda 6 şampiyonluk elde eden dünyaca ünlü eski futbolcu, yeni teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid kariyerinde henüz daha ikinci yılını doldurmadan 7. kupasını kazandı.

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