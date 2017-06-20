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Spor

Ronaldo'dan sonra Jose Mourinho'ya da 'vergi kaçakçılığı' suçlaması!

'Vergi kaçırdığı' iddiasıyla yasalarla başı derde giren Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından Jose Mourinho'ya da soruşturma başlatıldı

20 Haziran 2017 17:04

Bir süredir futbol gündemine futbolcuların karıştığı 'vergi kaçakçılığı' suçlamaları damga vururken, bu kez Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho için işlem başlatıldı.

İspanya Savcılığı, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3,3 milyon Euro vergi kaçırdığı iddiasıyla Portekizli teknik adam hakkında soruşturma başlattı.

Birkaç gün önce, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya da vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 31Temmuz'da yargı karşısına çıkacak.

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