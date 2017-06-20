Ronaldo'dan sonra Jose Mourinho'ya da 'vergi kaçakçılığı' suçlaması!

Bir süredir futbol gündemine futbolcuların karıştığı 'vergi kaçakçılığı' suçlamaları damga vururken, bu kez Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho için işlem başlatıldı.

İspanya Savcılığı, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3,3 milyon Euro vergi kaçırdığı iddiasıyla Portekizli teknik adam hakkında soruşturma başlattı.

Birkaç gün önce, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya da vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 31Temmuz'da yargı karşısına çıkacak.