Ronaldo'dan Roberto Carlos tüyosu

Ronaldo, yakın arkadaşı olan Roberto Carlos'un Corinthians’a transferi ile ilgili olarak Brezilya'da yaptığı açıklamada "Roberto Carlos, Fenerbahçe ile sorununu çözünce Corinthians'a gelme olasılığı kalmadı'' diye konuştu.



Brezilyalı golcü futbolcu Ronaldo Luiz Nazario de Lima (Ronaldo), yakın arkadaşı olan Roberto Carlos'un Corinthians'a gelmek üzere olduğunu ancak Fenerbahçe ile sorununu çözmesiyle bu olasılığın ortadan kalktığını söyledi.



Brezilya'nın ''Globo'' adlı televizyonuna açıklama yapan Ronaldo, yaz başında Roberto Carlos ile Corinthians'a gelmesi için bir görüşme yaptığını anlattı. ''O dönemde Roberto Carlos'un takımıyla (Fenerbahçe) sorunu vardı ve kendisine Corinthians'a gelmekle ilgilenir misin? diye sordum. Bana 'evet' dedi. Ama daha sonra Türkiye'deki takımıyla olan sorunlarını çözdü ve gelme olasılığı kalmadı'' şeklinde konuştu.



>Corinthians kulübünün başkanı Andres Sanchez ile Roberto Carlos konusunda konuştuğunu da kaydeden Ronaldo, ''Ben sadece görüşümü söylerim ama hiç kimseye kim ile, ne sözleşme yapacak diye herhangi bir yol göstermem'' ifadelerini kullandı.