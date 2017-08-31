T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-  İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında sarı kırmızılıların kalecisi Beto ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Göztepe tezahüratı y

31 Ağustos 2017 14:53

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-  İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid\'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında sarı kırmızılıların kalecisi Beto ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Göztepe tezahüratı yaptı.
Takım arkadaşı Ronaldo\'nun yanına gelen Beto, önce Türkçe olarak \"merhaba\" diyerek takipçilerin karşısına çıktı. Ardından Beto\'nun isteği üzerine Cristiano Ronaldo, \"Göz Göz Göztepe\" şeklinde tempo tuttu. 
Ronaldo\'nun sürprizyle oldukça mutlu olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcu ve kalecileri Beto\'ya teşekkür mesajları gönderdi. Cristiano Ronaldo\'nun Göz-Göz tezahüratının ardından,Göztepe\'nin resmi twitter hesabından \"Teşekkürler Cristiano. Seninle sözleşme yapabilirdik ama mükkemmel bir ekibimiz var\" paylaşımını yaptı. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHALa LigaReal MadridCristiano Ronaldo Portekiz Milli TakımBetoGöztepeTakımRonaldoTürkçeArdından BetoCristiano RonaldoGöz Göztepe"Cristiano Ronaldo GözGözCristiano Seninle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24