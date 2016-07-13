Ronaldo, şampiyonluk primini kanser hastası çocukların tedavisi için bağışladı

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, EURO 2016'daki 275 bin Euro'luk şampiyonluk primini kanser hastası çocukların tedavisi için bağışladı.
Haberler.com'da yer alan habere göre; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) final maçında Portekiz ile ev sahibi Fransa karşı karşıya geldi. Christiano Ronaldo'nun Pavet'in müdahalesiyle sakatlandığı mücadelede Portekiz 109'uncu dakikada Eder'in ayağından bulduğu golle kupaya uzandı.
Kanser hastası çocuklara bağışladı
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan - Türk futbolcuların prim parasını Fatih Terim'den tahsil edememesi gündemde iken - örnek bir davranış daha geldi. Ronaldo, EURO 2016 kapsamında kazandığı 275.000 Euro primi kanserli çocukların tedavisine bağışladı.