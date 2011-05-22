-RONALDO REKORA DOYMUYOR MADRİD (A.A) - 22.05.2011 - Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sezonu 40 golle tamamladı ve gol kralı olmanın yanı sıra bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı. La Liga'da dün Almeria ile yapılan son lig maçında 2 gol kaydeden Ronaldo, 82 yıllık lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmayı başardı. Ronaldo, rekoru kendisine getiren golü attıktan sonra yeni unvanını arkadaşlarıyla dans ederek kutladı. Bir önceki rekor, 38 golle Athletic Bilbao oyuncusu Telmo Zarra ile bir başka Real Madridli Hugo Sanchez'e aitti.