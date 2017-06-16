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Spor

“Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmak istiyor”

Cristiano Ronaldo, vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor...

16 Haziran 2017 21:53

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yakın bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Portekizli yıldızın vergi kaçakçılığıyla suçlanması nedeniyle "üzgün" olduğunu ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Portekizli yıldıza yakın kaynak, "Ronaldo dürüst davrandığını, iyi bir karakteri olduğunu ve her şeyi doğru yaptığını düşünüyor ve dolayısıyla olanları anlamıyor. Çok mutsuz ve gerçekten morali bozuk" dedi.

İspanyol savcılar 32 yaşındaki oyuncuyu 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlamıştı.

Ronaldo ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Real Madrid kulübü yetkilileri ise oyuncularına "güvenlerinin tam olduğunu" ve onun masum olduğunu kanıtlayacaklarına inandıklarını söylemişti.

2009'da 80 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Manchester United'dan Real Madrid'e geçen Ronaldo, Kasım ayında Real Madrid ile sözleşmesini 5 yıl uzatmıştı.

Çin, Paris St-Germain ya da yeniden Premier Lig

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den sonraki olası duraklarından biri Çin olabilir ancak oyuncunun danışmanları ona Avrupa'da kalmasını öğütlüyor.

Ronaldo'nun büyük olasılıkla Fransa'nın Paris St-Germain kulübüne transfer olabileceği veya yeniden Premier Lig'e geri dönebileceği söyleniyor.

Portekizli yıldız Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin 3 kez, İspanya Birinci Ligi La Liga'yı da 2 kez kazanmıştı.

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