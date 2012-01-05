Ronaldo ölümcül hastalığa yakalandı

T24 - Bir dönemin yıldız futbolcusu olan ve geçen yıl sahalara veda eden Brezilyalı Ronaldo, belirli bir tedavisi ve ilacı olmayan dang humması oldu.





Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldo, dang humması olduğunu açıkladı.



Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir gece önce hastaneden taburcu olduğunu ve iyileşme sürecinde bulunduğunu söyledi.



Geçen yıl futbolu bıraktığını açıklayan Ronaldo, sivrisineklerden geçen dang humması hastalığının kendisine Brezilya’nın kuzeydoğusunda yaptığı tatil sırasında bulaşmış olabileceğini bildirdi.



Ronaldo, Twitter’da kendisine geçmiş olsun dileyen sevenlerine teşekkür ederek, hastalığının şu anda tedavi edildiğini, dinlendiğini ve yakında daha sağlıklı olmayı beklediğini kaydetti.



Dang humması, ateşle birlikte baş, kas ve eklem ağrısına yol açıyor.



Ölümcül olan hastalığın aşısı ve belirli bir tedavisi bulunmuyor.

