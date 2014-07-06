Ronaldo: Neymar'a yapılan faul vahşice

Brezilya’nın yıldız futbolcusu Neymar, Dünya Kupası’nı kapatmasına yol açan sakatlığının ardından ilk kez konuştu. Neymar, "Dünya şampiyonu olma hayalim sona ermedi" ifadesini kullandı.



Brezilya-Kolombiya maçında Zuniga'nın darbesiyle omurgasında çatlak oluşan Neymar, Terespolis'teki kamp merkezinden özel bir ambulans uçakla, Sao Paulo'daki evine gönderildi.

Neymar'ın yanında sağlık görevlilerinin yanısıra, babası ve Brezilya futbol konfederasyonu başkanı da vardı.

En az 15 gün hareket etmemesi gereken Neymar, özenle helikoptere bindirildi.

Yıldız oyuncu "Henüz dünya şampiyonu olma hayalim bitmedi" sözleriyle, arkadaşlarının yokluğunu aratmayacakları mesajı verdi.

Finalde oynayamayacağı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Neymar "Ancak arkadaşlarım Dünya Kupası’nı kazanacak. Ben de onların yanında olacağım ve hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

Bu arada Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo, Neymar'ı sakatlayan Zuniga'ya büyük tepki gösterdi.

Zuniga'nın faulü için "Şeytani ve vahşice" tanımlasını yapan Ronaldo, Kolombiyalı oyuncuya çok ağır bir ceza verilmesi gerektiğini savundu.