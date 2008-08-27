Ronaldo Man City’ye mi gidiyor?

Brezilyalı efsane futbolcu Manchester City yolunda olabilir. Daily Telegraph’a göre eski Milanlı futbolcu, muhtemel bir transfer için City’yle görüşüyor.



Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında Milan formasıyla Livorna’ya karşı oynadığı maçta dizinden sakatlanmıştı. Başarılı bir operasyon geçirdikten sonra Brezilyalı futbolcunun en az 9 ay sahalarda uzak kalacağı açıklanmıştı. Rehabilitasyonu iyi giden futbolcunun sözleşmesi Haziran ayında sona ermişti. Fakat Milan oyuncuyla sözleşme uzatma yoluna gitmedi.



Bonservisi elinde olan Ronaldo,içlerinde Flamengo’nun da bulunduğu birkaç kulüple anılmıştı. Daily Telegraph’ın haberinde ‘El Fenomeno’ (Fenomen) olarak bahsettiği futbolcunun City yolunda olduğundan bahsedildi. Maviler de ticari kaygılar ve reklam için büyük bir isimle anlaşmak istiyor. Uluslararası arenada tanınan bir futbolcu isteyen Manchester ekibi için 3 kez FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan oyuncudan daha bir isim gözükmüyor.



The Telegraph, bu hafta Ronaldo’nun resmi konularda anlaşmaya varabileceğini fakat önce fiziksel olarak kendini kanıtlaması gerektiğini belirtti. City başkanı Garry Cook yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “ Burdaki futbol kültürünü değiştirmem gerekiyor. Artık hızlı gelişerek United’dan daha büyük olabiliriz. Sadece bir süperstara ihtiyacımız var”



“Çin ve Hindistan’da büyük bir izleyici potansiyeli var. Bizim de onlara City büyük bir takım izlenimi vermemiz lazım”



“Biz global bir takımız. Menajerimize de (Mark Hughes) eğer süperstara ihtiyacımız olmadığını düşünüyorsa buraya hiç gelmemesini söyledim”



Man City yaz başında Ronaldinho transferinde başarısız olmuştu. Fakat şimdi Ronaldo transferinde işler farklı olacak gibi gözüküyor.

