Ronaldo, Man City’den teklıf aldığını doğruladı



Brezilyalı Ronaldo, Manchester City’den hatırı sayılır bir teklif aldığını doğrulayarak imzaya yakın olduğunu belirtti.



Geçtiğimiz haftalarda sonlanan transfer sezonunda Ronaldo’nun Ada’ya gideceği iddia ediliyordu, ancak Manchester City Menajeri Mark Hughes, oyuncunun detaylı sağlık formunu gördükten sonra transferden vazgeçmişti.



1 Eylül’de Abu Dhabi Grubu’nun kulübü satın almasından sonra 40 milyon Avro’ya Robinho’yu kadrosuna katan City, o günden beri kendilerini transfer pazarının en güçlü taraflarından biri olarak görüyorlar.



Araplar, City’ye yatırım yaparak takımlarını dünyanın en güçlülerinden biri haline getirmek istiyorlar. Transfer listelerinde yer alan oyuncular ise Fernando Torres, Cesc Fabregas ve Ronaldinho gibi birçok yıldız. Transfer sezonunun sonlarına doğru ismi mavi beyazlılarla geçen Ronaldo’nun Manchester’a gelmesi yöneticilerin de onayıyla gerçekleşmemişti, ancak ADUG’un gelmesiyle politika değiştiren City’nin Real Madrid’in eski yıldızı ile hala ilgileniyor. Gelen dedikodulara göre Ocak ayında transferin gerçekleşmesini olası kılıyor. Son olarak Milan’dan ayrılan ve şu sıralarda Flamengo’da antrenmanlara çıkan Ronaldo ise The Sun’a yaptığı açıklamalarda Man City’den teklif aldığını doğruladı.



Golcü futbolcu vermiş olduğu demeçte şunları söyledi; “Aldığım en iyi teklif onlardan geldi. Robinho ile birlikte oynamak ilgimi çekiyor. Onunla beraber 50’den fazla gol atabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca City’nin bana yaptığı teklifi de beğendiğimi söyleyebilirim.Yönetim, takımı dünyanın en iyileri arasına sokmayı hedefliyor ve ben de bu konuda yardım edebileceğimi düşünüyorum.”



