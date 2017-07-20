Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu doğruladı

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in dördüncü çocuğuna hamile olduğunu doğruladı.

Yıldız oyuncu El Mundo gazetesine verdiği demeçte, bu yeni haberi nasıl karşıladığı sorulduğunda, "evet, oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Ronaldo, yedi yaşında bir erkek çocuğuna sahip. Ayrıca geçen ay oyuncunun ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizler taşıyıcı anne vasıtasıyla doğdular.

Daily Mail habercilerinden Rory O'Callaghen'e göre Ronaldo, Mayıs ayında kız arkadaşı Rodriguez'in karnını tutarken çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak söz konusu hamilelik haberlerinin fitilini ateşleyen kişi olmuştu.

El Mundo açıklamalarının devamında Ronaldo, ikizlerinin kendisi için "kıymetli" olduklarını ve "konu altlarını değiştirmeye gelince" öğrenecek daha çok şeyinin olduğunu söyledi.