T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu doğruladı

Ronaldo, dördüncü çocuğunu bekliyor

20 Temmuz 2017 01:34

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in dördüncü çocuğuna hamile olduğunu doğruladı.

Yıldız oyuncu El Mundo gazetesine verdiği demeçte, bu yeni haberi nasıl karşıladığı sorulduğunda, "evet, oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Ronaldo, yedi yaşında bir erkek çocuğuna sahip. Ayrıca geçen ay oyuncunun ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizler taşıyıcı anne vasıtasıyla doğdular.

Daily Mail habercilerinden Rory O'Callaghen'e göre Ronaldo, Mayıs ayında kız arkadaşı Rodriguez'in karnını tutarken çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak söz konusu hamilelik haberlerinin fitilini ateşleyen kişi olmuştu.

El Mundo açıklamalarının devamında Ronaldo, ikizlerinin kendisi için "kıymetli" olduklarını ve "konu altlarını değiştirmeye gelince" öğrenecek daha çok şeyinin olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

Georgina Rodriguezronaldo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24