Ronaldo, Hollanda'yı iki golüyle devirdi

Euro 2012'de B Grubu'ndan çeyrek finale yükselen 2. takım Portekiz oldu. Ronaldo'nun 2 golle yıldızlaştığı maçta Hollanda'yı 2-1 yenen Portekiz adını son 8'e yazdırdı. 2010 Dünya Kupası'nın hayranlıkla izlenen finalisti Hollanda ise 3 maçta da puan alamadan evinin yolunu tuttu. Portekiz, çeyrek finalde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

2010 Dünya Kupası'nın finalisti olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na favori konumunda gelen ama ilk 2 maçından da puansız ayrılan Hollanda, Portekiz karşısında "ya tamam ya devam" maçına çıktı.

Portakallar'ın çeyrek finale çıkması için Portekiz'i en az iki farkla yenmesi, diğer maçta da Almanya'nın Danimarka'yı mağlup etmesi gerekiyordu. Portekiz ise çeyrek finale çıkmak için Hollanda'yı yenip, diğer maçta Danimarka'nın puan kaybetmesini bekleyecekti. Hatta Danimarka'nın puan kaybetmesi halinde Portekiz'e beraberlik bile yetecekti.

Bu maç öncesinde Hollanda'nın Portekiz'le oynadığı maçlara bakıldığında karnesi pek de iyi görünmüyordu. Daha önce Portekiz'le 10 maç yapan Hollanda, bu karşılaşmalarda sadece 1 kez galip gelebilirken, 6 maçtan yenilgiyle ayrılmıştı.

Bu maç aynı zamanda 2006 Dünya Kupası'nı da akıllara getiriyordu. İki takımın 2006'da oynadığı son maçta 16 sarı, 4 de kırmızı kart çıkmış ve Dünya Kupası'nda en çok kart çıkan 2. maç olarak tarihe geçmişti.

Maça beklendiği üzere Hollanda hızlı, Portekiz ise tedbirli girdi. Ama tedbir, Portakalları durdurmaya yaramadı. Daha 11. dakikada Van Der Vaart, Robben'den aldığı pasta ceza sahasının dışından harika bir vuruş yaptı ve top yan ağlardan golle buluştu. Hollanda 1-0 öndeydi.



Golden 5 dakika sonra Portekiz beraberliğe çok yaklaştı. Kariyerinin en iyi sezonu sonrası EURO 2012'ye kötü bir başlangıç yapan Ronaldo, ceza sahasına kadar taşıdığı topla yerden sert vurdu ama Stekelenburg'u geçen top direğin dibinden auta çıktı.

Bu pozisyondan hemen 1 dakika sonra Hollanda savunmasının inanılmaz hatasında geri pası yakalayan Helder Postiga, bomboş pozisyonda golü atamadı.

Maç müthiş bir tempo kazanmıştı. Bir Portekiz, bir Hollanda pozisyon yakalıyor, gol "geliyorum" diye bağırıyor ama takım adı söylemiyordu.

Tam bu esnada Almanya-Danimarka maçından 2 haber geldi. İlki Hollanda'yı üzen, Portekiz'i sevindiren türdendi, Panzerler öne geçti. Bu durumda Hollanda'ya tek farklı galibiyet de yetmeyecek; Protekiz yenilmesine rağmen turu geçecekti. Ama hemen ardından Danimarka beraberliği yakaladı, 2. bilet yeniden Hollanda'nın eline geçti.

Ama bu da uzun sürmedi. Sürelki sallanan Hollanda savunması 28. dakikada Joao Pedro Pereira'nın nefis ara pasını seyretti, topla buluşan Cristiano Ronaldo skoru dengelemekte zorlanmadı: 1-1. Ronaldo bu golle EURO 2004, 2008 ve 2012 ile 2006 ve 2010 Dünya Kupası'nda gol atarak 5 büyük turnuvada gol atabilen ilk Portekizli futbolcu ünvanını kazandı.

30. dakikalar itibariyle her iki maç da 1-1'e gelmişti ve Almanya lider olarak, Portekiz de puandaşı Danimarka'ya ikili averajdaki üstünlüğüne dayanarak çeyrek finale çıkıyordu. Ama önümüzde daha 60 dakika vardı...

Beraberlik golü Hollanda'nın moralini alt üst edip oyundan düşürdü; Portekiz ise kontrolü elinde tuttu ama fazla pozisyon üretemedi ve fırtına gibi geçen 30 dakikanın ardından, heyecansız 15 dakika ile ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başladı.



60. dakikada Postiga'nın net ofsayt pozisyonunda ağlara gönderdiği top, tabelayı değiştirmedi. Gole kadarki görüntüsünden eser olmayan Hollanda karşısında Portekiz 67. dakikada bu kez Fabio Coentrao ile gole yaklaştı ama Stekelenburg köşeye giden şutu çıkarmayı başardı.

Artık her iki maçta da son 20 dakikaya giriliyor ve 1-1'lik skorlar almanya ile Portekiz'i çeyrek finale taşıyordu.

72. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Ranoldo'nun nefis hareketlerle getirip "al da at" diye uzattığı pası Nani, kale sahası içinde bomboş pozisyonda kaleciye nişanlamayı başardı!

Ama silik Hollanda daha fazla dayanamadı. 2 dakika sonra hızlı gelişen atakta, az önce bulunmaz fırsatı kaçıran Nani "sen al da at" diye pası çıkardı, Ronaldo da önce önünü boşaltıp, sonra Portekiz'i 2-1 öne geçiren golü attı!

Dakikalar sonra Almanya da Danimarka karşısında 2-1 öne geçince tablo iyice netleşti Portekiz için...

Maçın Hollanda adına olumlu 2. anı ise 83. dakikada yaşandı, aktör aynıydı. Maçtaki ilk golün sahibi Van Der Vaart, bu kez sağ ayagığla yine ceza sahası dışından vurdu, nefis vuruş direkten geri geldi. Gol olsa, Hollanda için tur umudu yeniden canlanacaktı...

Kalan dakikalarda Ronaldo ile bir topu direkten dönen Portekiz skoru korumayı bildi ve Almanya ile birlikte çeyrek final biletini kaptı. Portekiz, çeyrek finalde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Son Dünya Kupası'nın finalisti Hollanda ise EURO 2012'ye 3 maçta 0 çekerek veda etti.

B GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

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1. Almanya 3 3 - - 5 2 3 9

2. Portekiz 3 2 0 1 5 4 1 6

3. Danimarka 3 1 0 2 4 5 -1 3

4. Hollanda 3 0 0 3 2 5 -3 0

PORTEKİZ: 2 - HOLLANDA: 1

Stat: Metalist (Kharkiv)

Hakemler: Nicola Rizzoli, Renato Faverani, Andrea Stefani (İtalya)

Portekiz: Rui Patricio, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Joao Pereira, Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles (Dk. 72 Custodio), Nani (Dk. 87 Rolando), Cristiano Ronaldo, Postiga (Dk. 64 Oliveira)

Hollanda: Stekelenburg, Van der Wiel, Mathijsen, Vlaar, Willems (Dk. 67 Affelay), Nigel de Jong, Sneijder, Robben, Van der Vaart, Huntelaar, Van Persie

Goller: Dk. 11 Van der Vaart (Hollanda), Dk. 28 ve 74 Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 51 Williem, Dk. 69 Van Persie (Hollanda), Dk. 90 2 Joao Pereira (Portekiz)