Ronaldo forma numarası kadar çocuk istiyor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Altın Top (Ballon d'Or) ödülü ve çocuk sayısını 7'ye çıkarmak istediğini söyledi.

Fransa basınına konuşan Ronaldo, Real Madrid ve kendisinin bu sezonki performansı ile kişisel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerinde 4 Altın Top'u bulunan ve bu sezonki ödülün de en iddialı adayı konumundaki Ronaldo, "Bu sezonki Altın Top için hiç endişelenmiyorum çünkü kazanacağımdan eminim. Beşinci kez aynı başarıyı tekrarlamak kariyerim açısından önemli. Gelecek sezonlarda da kazanmak istiyorum ve kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum. Buna başaracak hırsım var" diye konuştu.

"Artık 232, neredeyse 33 yaşındayım, hayatım sadece futbol değil, 7 çocuk istiyorum"

Hafta başında dördüncü kez çocuk sahibi olan Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu, aileye verdiği değerin özellikle son yıllarda arttığını belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi oynamak ile harika performans sergileyip gol atamamak arasındaki farklı anlamıyorlar"

Ronaldo, bu sezon gol yollarında önceki yıllara oranla daha suskun olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını vurgulayarak, "Kötü oynadığıma inanmıyorum. İnsanlar iyi oynamak ile harika performans sergileyerek gol atamamak arasındaki farkı anlamıyorlar.

"Eleştirileri anlıyorum ama kabul etmiyorum"

Gol makinesi olarak görülüyorum ve insanlar her maçta aynısını tekrarlamamı bekliyor. Gol atamadığında kimse sahadaki performansınla ilgilenmiyor. Eleştirileri anlıyorum ama kabul etmiyorum" diye görüşünü belirtti.

Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı.