Ronaldo en iyi olmak istiyor





Manchester United'ın yıldız futbolcularından Christiano Ronaldo, rekor listelerine girmeyi ve tüm zamanların en iyisi olmayı istediğini söyledi.



İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United'da oynayan Portekizli yıldız futbolcu Christiano Ronaldo, tüm zamanların en iyilerinden biri olmak istediğini söyledi.



Ronaldo, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, ayak bileğinden olduğu ameliyattan sonra en kısa sürede takımda yer almak istediğini belirterek, ''Tüm zamanların en iyilerinden biri olmak istiyorum. Manchester ile Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yeniden şampiyon olmak istiyorum'' dedi.



Ronaldo, Portekiz'in efsane futbolcusu Eusebio'nun yerini alabileceğinin bilincinde olup olmadığı yönünde bir soruya karşılık da ''Ben sadece futbolun bir parçası olmak istemiyorum. Rekor listelerine girmeyi başarmak istiyorum ve bu yoldayım'' şeklinde konuştu.



Geçen sezon kendisinin başarılı olduğunu ve bu başarısını bu sezon da sürdüreceğini ifade eden Ronaldo, ''Neden Real Madrid'e gitme isteğiniz var'' şeklindeki bir soruya karşılık da ''Ben United'ı seviyorum, ancak ben daha fazlasını istiyorum. Bu konuda dürüst ve profesyonelim. Hayatta değişiklik yapmak iyidir'' cevabını verdi.



Ronaldo, Real Madrid'e transfer olamayışının maddi konudan kaynaklanmadığını da ifade etti.

