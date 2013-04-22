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Spor

Ronaldo: Dünya üzerindeki en iyi futbolcu Messi

'Messi, Cristiano'dan biraz da olsa daha iyi. Cristiano başka dönemlerde açık ara en iyi oyuncu olabilirdi ama bu oyunun başka bir muhteşem ismiyle aynı dönemde futbol oynama şanssızlığına sahip'

22 Nisan 2013 11:52

Brezilyalı futbolcu Ronaldo, Real Madrid forması giyen Cristano Ronaldo'nun Lionel Messi ile aynı dönemde futbol oynadığı için çok şanssız olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo, 2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e geldiği günden bu yana çıktığı 193 maçta 196 kez rakip fileleri havalandırdı. Fakat Portekizli oyuncu, geride bıraktığımız 4 sene boyunca Ballon d'Or ödülünü Arjantinli rakibine kaptırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ronaldo, bu iki yıldız arasındaki yarışı "Dünya üzerindeki en iyi futbolcunun Messi olduğunu söyleyebilirim. Cristiano'dan biraz da olsa daha iyi. Cristiano'nun durumu gerçekten şanssızlık. Başka dönemlerde açık ara en iyi oyuncu olabilirdi ama bu oyunun başka bir muhteşem ismiyle aynı dönemde futbol oynama şanssızlığına sahip." sözleriyle durumu değerlendirdi.

Hem Real Madrid hem de Barcelona forması giyen Ronaldo, 2011'de futbolu bıraktı.

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