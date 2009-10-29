Ronaldo ağzındaki baklayı çıkardı!

İspanyol spor gazetesi “Sport” Real Madrid kulübünün teknik direktör Manuel Pellegrini'nin görevine son vermesi halinde 11 milyon Euro tazminat ödeyeceğini iddia etti.



Villarreal kulübüne 4 milyon Avro ödenerek Real Madrid'e getirilen Pellegrini'nin sezon başına 5.5 milyon Avro'dan iki yıllık sözleşmesi olduğu hatırlatılrıken, görevine son verilmesi halinde bu paranın hepsinin ödenmesi gerektiği ileri sürüldü.



Bu arada Real Madridli futbolculardan Esteban Granero, basına, “Sonuna kadar teknik direktörümüzle beraberiz. Bu olanların takıma hiçbir iyiliği yok ve kulübün imajına da zarar veriyor. Soyunma odasında olan orada kalır ama asla teknik direktöre saygısızlık olmadı” şeklinde açıklamada bulundu.



Ronaldo: Kurtarıcı değilim



Öte yandan sakatlığından dolayı oynayamayan ve İspanyol basınınca “Real Madrid'in oyununu değiştirecek futbolcu” olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ise, “Ben kurtarıcı değilim. Bir takıma çok fazla beklentiler etki eder, sadece bir futbolcu değil. Ben oynamayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı arzu ediyorum. Herşeyin daha iyi olacağına eminim” dedi.