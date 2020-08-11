Ronaldo 7 milyon dolarlık yatla tatile çıktı

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları hezimet sonrasında stresini atmak için 7 milyon dolarlık (51 milyon TL) yatı ile tatile çıktı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu.

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor. Ronaldo’nun yatı İtalya açıklarında bulunuyor. İtalya'nın en büyük kulüplerinden Juventus'ta top koşturan, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Lyon'a elenmeleri nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı. Ronaldo, 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görememenin sıkıntısını taraftarlarıyla paylaşmıştı. Juventus da İtalya'da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gelen yıkımın ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırmıştı. TIKLAYIN - Sadece 10 tane üretilmişti; Ronaldo, dünyanın en pahalı arabasını aldı!