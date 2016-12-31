‘Ronaldo 300 milyon euro’luk teklifi reddetti’

Dubai’deki Globe Futbol Ödül Töreni’nde Sky İtalia’ya konuşan Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünün futbolcusuna her yıl için 100 milyon euro teklif ettiğini açıkladı.

Mendes “Çin’den bir kulüp Real Madrid’e 300 milyon euro önerdi. Ronaldo için de yıllık 100 milyon euro teklif etti. Ama para her şey değil. Real Madrid onun hayatı. Cristiano Madrid’de mutlu ve Çin’e gitmesi imkansız” dedi.

Mendes “Çin yeni bir market. Birçok futbolcuyu alıyırlar. Ama Ronaldo için bu imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

Çin son olarak Arjantinli Carlos Tevez’i transfer etti. Tevez, dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanını aldı. Tevez imzayı 84 milyon euro karşılığında attı.

Tevez’den önce geçen hafta da Chelsea’li Oscar, 60 milyon euro Shanghai SIPG’e gitti.