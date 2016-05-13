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Spor

"Ronaldinho Türkiye'ye geliyor"

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, "Ronaldinho Antalyaspor'a gelebileceğini Eto'o aracılığıyla bildirdi" dedi

13 Mayıs 2016 03:37

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi.Sezon başında yıldız futbolcu Samuel Eto'o transferiyle büyük ses getirdiklerini söyleyen Gencer, Ronaldinho ile transfer için son noktaya geldiklerini açıkladı.

Samuel Eto'o'nun 66. FIFA Kongresi kapsamında düzenlenen Meksika Veteran Futbol Takımı ve FIFA Efsaneler Karması dostluk maçı için Meksika'da olduğunu hatırlatan Gencer, "Ronaldinho da bu maçta oynamak için Meksika'da bulunuyor. Eto'o ve Ronaldinho transfer konusunda görüştüler. Ronaldinho transferi her an bitebilir. Antalyaspor'a gelebileceğini Eto'o aracılığıyla bildirdi. İki taraf da şartlarını sundu. Şartlarda anlaşabilirsek Ronaldinho Türkiye'ye gelebilir" dedi.

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