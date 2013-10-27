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Spor

Ronaldinho: Maçtan bir gün önce seks yapmanın hiçbir zararını görmedim

Ronaldinho: Hayatımda hep birden fazla kadın oldu. Kadınların çılgın fikirleri var

27 Ekim 2013 19:12

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Ronaldinho, "Bazen bir gün önce seks yapmak yararlı oluyor, çünkü bu beni mutlu ediyor. Aşırıya kaçmadığı sürece seks zararlı değildir. Ben hiç zararını görmedim" dedi.

Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro forması giyen Ronaldinho, Playboy Dergisi'nin Ekim sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcu, "Maçtan bir gün önce dışarıya çıkmam, genelde evde dinlenirim. Bazen bir gün önce seks yapmak yararlı oluyor, çünkü bu beni mutlu ediyor. Aşırıya kaçmadığı sürece seks zararlı değildir. Ben hiç zararını görmedim" dedi.

Utangaç birisi olduğunu vurgulayan Ronaldinho, "Hayatımda hep birden fazla kadın oldu. Kadınların çılgın fikirleri var. Bir keresinde, kızlar arkadaşlarına hediye olarak bekarlığa veda gecesine beni çağırdı. Böyle bir şeyin kesinlike olmayacağını söyledim. Ama kızın güzel olup olmadığını hala merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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