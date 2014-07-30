'Ronaldinho, Beşiktaş'a gelmek için ücreti düşürdü' iddiası

Brezilya basını, Athletico Mineiro ile yolları ayrılan Ronaldinho'nun kendisine kulüp aramaya başladığını ve menajerliğini yapan kardeşi Roberto Assis'in yıldız futbolcuyu yeniden Beşiktaş'a önerdiğini yazdı.

Mehmet Çiftçi’nin Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, sezon başında Beşiktaş'a gelmek için ağır şartlar ortaya koyan Ronaldinho'nun, bu kaprisinden vazgeçtiği ve fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma yapmak istediği ve yılda 2.5 milyon Euro'ya 'evet' diyeceği ileri sürüldü.

Mineiro kulübü ile Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, disiplinsiz davranışları nedeniyle takım ile olan ilişkisi kesilmişti.