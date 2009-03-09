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Politika

Römork üstü seçim bürosu

Nevşehir'de Göre beldesinde, bağımsız belediye başkan adayı olan Hasan Mercan, traktör römorkunun üzerine seçim irtibat bürosu yaptı

09 Mart 2009 02:00

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre Beldesi'nde, Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan emekli polis memuru 53 yaşındaki Hasan Mercan, iki traktör römorkunu seçim irtibat bürosu haline getirdi.

Göre Beldesi'nde, seçim bürosu yapmak için kiralamak istediği işyerlerini siyasi baskılar nedeniyle tutamadığını ileri süren bağımsız belediye başkan adayı Hasan Mercan, çareyi traktör römorklarında buldu. Belde meydanına getirdiği römorklara elektrik ve internet bağlatan emekli polis memuru, seçmenleriyle burada buluşuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin değişik kentlerinde görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Hasan Mercan, doğup büyüdüğü beldesine hizmet etmek amacıyla 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Göre Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğu söyledi. Belde'de bir seçim irtibat bürosu kurmak istediğini belirten Mercan, bu konudaki girişimlerinin belde esnafına yapılan siyasi baskılardan dolayı sonuçsuz kaldığını söyledi. Göre Bağımsız Belediye Başkan adayı Mercan, ``Göre Beldesi'nde bazı boş dükkânlar vardı. Bunlardan birkaç tanesini seçim bürosu yapmak için sahipleriyle anlaştım ve anahtarlarını aldım. Ancak daha sonra işyeri sahiplerine rakibim olan siyasi partilerin yetkililerince baskılar yapıldı. İşyeri sahipleri de benden verdikleri anahtarı geri aldılar'' dedi.

Kendisinin mutlaka bir seçim bürosu olması gerektiğini düşündüğü için aklına traktör römorklarını seçim bürosu yapma fikri geldiğini söyleyen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Mercan, çevre belde ve köylerden bunun için 2 ayrı kapalı römork aldığını ifade etti. Mercan, ``Önce römorkları boyattım ve sonra buraya elektrik aboneliği aldım. Sonra da telefon ve internetim bağlandı. Bu işler için yaklaşık 3 bin TL harcadım, ama yaptığım tüm masraflara değdi'' diye konuştu.

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