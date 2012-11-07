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Dünya

Romney : Partizanlık yok bir arada çalışmamız lazım

ABD'de başkanlık yarışının sonuçlanamsının ardından Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, Obama'yı telefonla aradı. Romney destekçilerine "artık partizanlık yok" dedi

07 Kasım 2012 10:33

Seçim sonuçlarının belli olmasından kısa bir süre sonra Barrack Obama'yı arayarak tebrik eden Cumhuriyetçi aday Mitt Romney kısa bir süre sonra da destekçilerine seslenerek teşekkür etti.

ABD başkanı olmayı çok istediğini ifade eden Romney  "Keşke umutlarınızı yerine getirip yönetme konumuna gelseydim fakat olmadı ve artık başka bir yola girmek gerekiyor" dedi. Romneykampanyada kendisine destek olan eşien ise, "Harika bir first lady olabilirdi. Bence bizim için oldu da"  sözleri ile teşekkür etti.

8 ay süren kampanyasında çalışanların inanılmaz bir çaba gösterdiğini söyleyen Romney, "Böyle bir dönemde artık partizanlık yolunda gidilemez. Artık bir arada çalışmamız lazım. Sizlere güveniyoruz" ifadesini kullandı.

Romney konuşmasını "Ben aday oldum çünkü, ABD’yi çok düşünüyorum. Ülkemizin dayandığı ilkelere inandığım için, bunların ülkeyi ileriye götüreceğini düşündüğüm için her şeyimizi bu kampanyaya verdik. Keşke umutlarınızı yerine getirip yönetme konumuna gelseydim fakat artık başka bir yola gitmek gerekiyor. Başkan’a ve bu büyük ulusa başarılar diliyorum." sözleri ile tamamladı.

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