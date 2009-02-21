Romenlerin şiiri Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünya Rekorlar Akademisi'nce seçilen Çoban Yıldızı, genç bir prensesin her gece yıldıza yalvarmasını konu ediniyor.Şiirdeki hikâyeye göre; Çoban Yıldızı, prensese âşık olur ve onun için sonsuzluğu terk etmeye hazırdır. Fakat daha sonra prensese duyduğu saf aşkın maddî dünyada paylaşılamayacağının farkına varır.1850 yılında doğan ve Romen şiirinin en büyük isimlerinin başında gelen Eminescu'nun aşk şiirlerini yazdığı ıhlamur ağacı, İaşi şehrinde hâlâ ziyaret ediliyor. UNESCO, 2000 yılını büyük şair Eminescu'ya adamış ve o yılı 'Şair Mihai Eminescu Yılı' ilan etmişti. Eminescu, 15 Haziran 1889'da Bükreş'te öldü. Viyana'da felsefe, Sanskritçe, Roman dilleri, ekonomi politik, karşılaştırmalı mitoloji, antik ve modern Avrupa edebiyatları, Hint mitolojisi konularında öğrenim gören Eminescu, çağdaşlarınca anlaşılamadı. 1883'te akli dengesini yitiren ünlü şair, 1889 yılında öldü.