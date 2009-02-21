T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Romenlerin şiiri Rekorlar Kitabı'na girdi

Romenlerin milli şairi Mihai Eminescu'nun 98 kıtadan oluşan 'Çoban Yıldızı' isimli eseri 'en uzun sevgi şiiri' seçildi.

21 Şubat 2009 02:00

Son zamanlarda birbirinden ilginç rekorlarla adından söz ettiren Romanya, bu kez en uzun şiirle Rekorlar Kitabı'na girdi. Romenlerin milli şairi Mihai Eminescu'nun 98 kıta uzunluğundaki 'Çoban Yıldızı' isimli eseri 'en uzun sevgi şiiri' seçildi.

Dünya Rekorlar Akademisi'nce seçilen Çoban Yıldızı, genç bir prensesin her gece yıldıza yalvarmasını konu ediniyor.

Şiirdeki hikâyeye göre; Çoban Yıldızı, prensese âşık olur ve onun için sonsuzluğu terk etmeye hazırdır. Fakat daha sonra prensese duyduğu saf aşkın maddî dünyada paylaşılamayacağının farkına varır.

1850 yılında doğan ve Romen şiirinin en büyük isimlerinin başında gelen Eminescu'nun aşk şiirlerini yazdığı ıhlamur ağacı, İaşi şehrinde hâlâ ziyaret ediliyor. UNESCO, 2000 yılını büyük şair Eminescu'ya adamış ve o yılı 'Şair Mihai Eminescu Yılı' ilan etmişti. Eminescu, 15 Haziran 1889'da Bükreş'te öldü. Viyana'da felsefe, Sanskritçe, Roman dilleri, ekonomi politik, karşılaştırmalı mitoloji, antik ve modern Avrupa edebiyatları, Hint mitolojisi konularında öğrenim gören Eminescu, çağdaşlarınca anlaşılamadı. 1883'te akli dengesini yitiren ünlü şair, 1889 yılında öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24