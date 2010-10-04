-ROMARİO MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ RİO DE JANEİRO (A.A) - 04.10.2010 - Brezilya'da dün düzenlenen genel seçimlerde, ülkenin efsanevi futbolcularından Romario (44) da milletvekili seçildi. Yaklaşık 136 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde Brezilya Sosyalist Partisi'nin Rio eyaleti milletvekili adayı olan Romario, 146 bin 859 oyla bölgesel oyların yüzde 1,84'ünü alarak federal milletvekili oldu. Siyasi tecrübesi bulunmayan ünlü oyuncu, seçim kampanyasında engelliler için spor programlarını yürürlüğe koyacağını söylemişti. Kız kardeşi down sendromu olan Romario, Rio eyaletindeki yoksul gençler için spor merkezleri kurulması ve engelli çocuklara sosyal yardım yapılması gerektiğini belirtmişti. Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, PSV Eindhoven, Barcelona ve Valencia'da forma giyen ve 3 yıl önce futbolu bırakan Romario, geçen yıl Brezilya Sosyalist Partisi'ne üye olmuştu.