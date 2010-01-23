Romanya'da seçimlere büyü karıştı!

AB üyesi Romanya’da geçen 6 Aralık’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuyla ilgili tartışmalar sürerken, sonucun doğaüstü güçleri harekete geçiren büyücüler tarafından belirlendiği yolundaki iddialar olayı daha da renklendirdi. İddialara göre, seçimden kıl payı galip çıkan Cumhurbaşkanı Traian Basescu, rakibi Mircea Geoana’yı yardıma çağırdığı parapsikolog Aliodor Manolea sayesinde saf dışı bıraktı. Manolea, seçimden önce düzenlenen TV tartışmasında stüdyoya girerek Geoana’ya negatif enerji gönderdi ve kötü performans göstermesini sağladı. Böylece cumhurbaşkanlığına giden yol Basescu’ya açıldı.Geoana’nın yüzde 1’den az bir farkla kaybettiği seçimin sonucuyla ilgili son yorumlardan birini yayımlayan “Evenimentul Zilei” adlı gazete, “Romanyalı politikacılar büyü gücünün sizi başkan yapabileceğine de yok edebileceğine de gerçekten inanıyor” diye yazdı.6 Aralık’tan sonra Geoana taraftarlarının seçime yoğun şekilde hile karıştırıldığı yolundaki şikâyetleri de dahil her şey Romanya için sıradan sayılan bir seyir izledi. Ancak geçen hafta medyaya konuşan Geoana, kilit önemdeki son televizyon tartışmasında negatif bir enerjinin hedefi olduğuna inandığını söyledi. Antena 3 televizyonuna konuşan mağlup lider, “Stüdyoda kameranın sağ tarafında Basescu için çalışanlar yer alıyordu” dedi. Geoana’nın eşi Mihaela da, ağır şekilde taciz edilen kocasının konsantre olamadığını iddia etti.Önceleri sokaktaki Romanyalı, eski Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını yenilgiye mazaret arama şeklinde değerlendirdi. Fakat bu kez de Romanya’nın tanınmış parapsikologu Aliodor Manolea’yu seçimin galibi Basescu’nun yanında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Bunun üzerine kafalarda, “Acaba Cumhurbaşkanı seçilen Basescu gerçekten rakibini büyüyle mi yendi?” sorusu oluştu.Fotoğraf, televizyon tartışmasına giden Basescu’nun birkaç metre gerisinde Manolea’nın takip ettiğini ortaya koyuyordu. Manolea, beyin kontrolü, gelecekten haber verme ve hipnotik trans gibi doğaüstü güçlerin karıştığı varsayılan alanlarda uzman olarak biliniyor.Basescu’nun kampanya sözcüsü Sever Voinescu, Manolea’yı tanıyıp tanımadığı yolundaki soruları cevapsız bıraktı, ancak Geoana için “Ortaçağ Afrikalıları gibi düşünüyor” dedi.Romanya’da batıl inanç ve doğaüstü güçlere inanç yeni değil. İdam edilen komünist lider Nikolay Çavuşesku, parapsikologlardan o denli çekiniyordu ki, üniversitelerdeki sıradan psikoloji bölümlerini bile kapattı, bu sözcüğü sözlüklerden çıkarttı.