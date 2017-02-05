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Dünya

Romanya'da binlerce insanı sokağa döken 'yolsuzluk affı' geri çekiliyor

Bazı yolsuzluk davalarına af getiren tasarıya karşı Romanya Ticaret Bakanı 'çocuğumun yüzüne bakamam' diyerek istifa etmişti

05 Şubat 2017 01:22

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu, Romanya’da yetkinin kötüye kullanılması ve yolsuzluğu birçok dosyada suç kapsamından çıkaran yasanın geri çekileceğini duyurdu. Yasanın kabul edilmesinden bu yana ülke, Sovyetler'in dağılmasından bu yana gerçekleşen en büyük protesto gösterilerine sahne olmuş, Bükreş'te 200 bin kişinin eylemlere katıldığı ifade edilmişti. Ticaret Bakanı Jianu da 'çocuğumun yüzüne bakamam' diyerek yasaya karşı istifa ettiğini duyurmuştu. 

Ne olmuştu?

Romanya'da hükümet Ceza Yasası'ndaki düzenleme ile yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılmasını öngören birçok dosyayı suç kapsamından çıkardı. Düzenlemeye göre yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılması sonucu doğan zararın 200 bin Rumen Leyi (yaklaşık 45 bin Euro) olması halinde cezai takibatın başlatılması öngörülüyor. Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile koalisyon ortağı Sosyalist Parti'nin Genel Başkanı Liviu Dragnea'nın korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 100 bin Rumen Leyi (22 bin Euro) zarara yol açmakla suçlanıyor.

Ticaret Bakanı istifa etti

 

Romanya’da Ticaret Bakanı lorin Jianu, hükümetin yolsuzlukla mücadele yasasında değişiklik öngören kararnamesini protesto amacıyla perşembe günü istifasını sundu. Bakanlık görevinden ayrıldığını duyuran Jianu, "buna vicdanının el vermediğini" duyurdu. Jianu, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada hükümetin "hatasını düzeltme ahlakına" sahip olduğunu umduğunu kaydetti. Jianu, çocuğuna gelecekte "babasının bir korkak olduğu ve razı olmadığı kararların alınmasında payı olduğu“ gibi bir açıklama yapmak zorunda kalmamak için istifa ettiğini duyurdu.

Protestolara binlerce kişi katıldı

 

Hükümetin tartışmalı kararnamesi, çarşamba akşamı Romanya’da komünizmin çöktüğü dönemden bu yana en büyük protesto gösterilerine yol açtı. Yerel medya haberlerine göre ülke genelinde yaklaşık 300 bin kişi dondurucu soğuğa rağmen sokaklara çıktı. Sadece başkent Bükreş’te en az 200 bin kişilik kalabalık söz konusu kararnameyi protesto etti.

Ayrıntılar geliyor...

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