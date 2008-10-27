Romanya ve Tayland borsaları kapatıldı

Romanya ve Tayland'da borsalar hızlı düşüşler nedeniyle geçici olarak kapatıldı.



Bükreş Borsası'nda BET endeksinin yüzde 8,9 değer kaybetmesi üzerine borsada işlemler yaklaşık 90 dakika süreyle kapandı. Daha sonra işlemlerin tekrar başladığı borsa endeksi yüzde 15 değer kaybederse yeniden kapatılacak. Borsa bu ay içinde dördüncü kez geçici olarak kapatıldı.



Bu arada Tayland'da Bangkok borsası da yüzde 10'dan fazla düşünce 30 dakikalığına otomatik olarak kapandı. Daha sonra işlemlerin yenide başladığı borsa günü yüzde 10,5 düşerek 387,43 puandan kapattı.



Tayland'da borsa 30 yıllık tarihinde üçüncü kez geçici olarak kapatıldı. Borsa ilk olarak Aralık 2006'da geçici hükümetin sermaye akışını kontrol edeceği açıklaması ve bu yıl 10 Ekimde de bölgedeki piyasaların hızla düşmesi nedeniyle ikinci kez kapatılmıştı.



Rusya’dan krizden çıkış önerileri



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, küresel ekonomik krizle ilgili gelecek ay yapılacak zirvede, dünya mali sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunacağı bildirildi.



Önerilerle ilgili detay vermeyen Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov, "Dünyadaki mevcut uluslararası mali sistem bugün yaşadığımız koşullarla örtüşmüyor. Rusya Federasyonu, bu konuyu yıllardır gündeme getiriyor" dedi.



Şuvalov, Rusya'nın kriz sırasında kendisini diğer ülkelerden izole etme gibi bir planının olmadığını ve küresel ekonominin bir parçası olduğunu belirterek, "Eğer dünya ekonomisi küçülürse Rusya'nın büyümesi de kısa ömürlü olur" dedi.



Rusya'nın kabul ettiği 2020 yılına kadar olan süreyi içeren bir ekonomik programı olduğunu ve bu yüzden de ülkedeki büyüme temposunun düşmesini engellemeleri gerektiğini ifade eden Şuvalov, "Bu yüzden de belki sonradan kapsamı daha da genişlettirilebilecek G20'lerle dünyadaki mali sistemin istikrarlaştırılması ve genel olarak olumlu ekonomik büyümenin sağlanmasıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.



Bazı analistler, enerji fiyatlarının düşmesinin küresel ekonomide önemli rol oynamak isteyen Rusya'nın bu hayalini sona erdirdiğini savunurken, Medvedev geçen hafta yaptığı açıklamada, krizin Rusya'ya ekonomisini revize etme ve uluslararası arenada güçlü bir rol alabilme şansı yarattığını kaydetmişti.



Rus şirketlerinin konsolidasyonunun onları daha rekabetçi hale getireceğini ve hükümetin bu süreci desteklemeye devam edeceğini söyleyen Medvedev, "Mali örgütlerin yatırımcılar için daha fazla etkili ve çekici hale gelebileceğini" kaydetmişti.



Rus borsası, mayıs ayından beri yüzde 70 oranında değer kaybederken, geçen cuma günü yaşadığı büyük düşüşten dolayı işlemlere yarına kadar ara vermişti. Kriz öncesi bir dolar 23 ruble civarında işlem görürken kriz sırasında bir dolar 27 ruble seviyesine kadar çıktı.





