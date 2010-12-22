Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'leri tehlikede

T24- AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya’nın önümüzdeki yıl da Schengen Bölgesi’ne dâhil edilerek serbest dolaşım hakkı edinmesi planlanmıştı. Ancak Almanya ve Fransa, bu hakkın ertelenmesini istedi. Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Almanya ile Fransa’nın girişimini "Romanya’ya karşı ayrımcı tavır" olarak niteledi.



Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre,Almanya ve Fransa, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi'ne dâhil edilmesine karşı çıktı. Berlin ve Paris’in Schengen’in genişlemesiyle ilgili tavrı, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile Fransız mevkidaşı Brice Hortefeux tarafından imzalanan bir mektupla Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’e iletildi. Mektupta, her iki ülkenin de koşulları yerine getirmediği kaydedildi.



Hangi alanlarda eksiklikler var?





Almanya İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, şu açıklamayı yaptı: "Berlin ve Paris, temelde Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dâhil edilmesinden yana. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu, bu ülkelerde adalet, yolsuzluk ve organize suçla mücadele konularında eksiklikler bulunduğunu saptadı. Bu eksiklikler, iki ülkenin Schengen’e dâhil edilmesi halinde AB’nin güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Schengen’e üyelik kararının söz konusu alanlarda belirgin ve sürekli ilerlemeler kaydedilmesi sonrasına bırakılması doğru olacaktır."

2007'den beri Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesi üyelikleri ocak ayı başında toplanacak uzmanlar komisyonunca gözden geçirilecek. Schengen, aralarında Norveç, İzlanda ve İsveç’in de bulunduğu toplam 22 ülkeyi kapsıyor. Schengen vizesiyle nüfusu 400 milyonu bulan bir alanda pasaport kontrolü olmaksızın seyahat edilebiliyor. Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi'ne üye kabul edilebilmeleri için 22 Schengen ülkesinin de bunu onaylaması gerekiyor.



Basescu: "Ayrımcılık var"





Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Almanya ile Fransa’nın girişimini "Romanya’ya karşı ayrımcı tavır" olarak niteledi. Bükreş’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Basescu, "Avrupa Birliği’nin en güçlü ülkelerinden de gelse, bu ayrımcı tavra tahammül göstermeyeceğiz" dedi. Ülkesinde yolsuzlukla mücadele ve adalet sisteminde sıkıntılar yaşandığını kabul eden Basescu, sorunların Schengen üyeliğine kabul edilmeme için bir gerekçe oluşturamayacağını savundu. Basescu, "Schengen Bölgesi'ne üyelik için gereken teknik koşulları yerine getirmiş durumdayız. Diğer ülkeler için geçerli olan koşulların Romanya için de geçerli olmasını istiyoruz" dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Sofya’nın kuşkuları dağıtmak için elinden gelen her türlü adımı atacağını" söyledi. Bu kapsamda adalet alanında da yeni girişimler planlandığına dikkat çeken sözcü, Bulgaristan’ın 2011 Mart’ında Schengen için koşulları yerine getirmiş olacağını kaydetti.