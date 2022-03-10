Romanya-Ukrayna sınırına giden Nagehan Alçı: BM burada olmayacaksa nerede olacak?

Romanya-Ukrayna sınırına giden HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Gözlerim Birleşmiş Milletleri aradı. Yok! BM burada olmayacaksa nerede olacak? Avrupa’nın güçlü ve zengin devletleri Almanya, Fransa, İngiltere? Yok. Neden yok? Nasıl olmazlar?" diye sordu.

Alçı, sınırdan izlenimlerini kaleme aldı. Alçı yazısında, "Maddi durumu iyi olan Ukraynalılar kendilerine otobüslerde yer satın almışlar, onlar sınırı geçip o otobüslerle devam edebiliyorlar ama parası olmayanlar ortada… Yürüyerek sınırı geçiyor ve buradan Bükreş’e ulaşmak için çırpınıyorlar. Neden onlar için otobüsler gelmiyor? Niçin en azından suyu akan, asgari insani koşullarda tuvaletler ve ısınmak için kullanabilecekleri çadırlar kurulmuyor? Bu henüz trajedinin Romanya tarafında gördüğüm boyutu" ifadesini kullandı.