-ROMANYA: İKİYÜZLÜLÜĞE SON VERİLMELİ SOFYA (A.A) - 23.09.2010 - Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Fransa'nın Romanları sınır dışı etmesini çifte standart olarak niteleyerek, "Bu iki yüzlülüğe son verilmeli" dedi. Basescu, bir günlük resmi ziyarette bulunduğu Bulgaristan'da, Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmasının önemli bölümünü, Fransa'nın Romanları Bulgaristan ve Romanya'ya sınır dışı etmesi konusuna ayırdı. Basescu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan 14 milyona yakın Romanın tamamının değil, sadece göçebe yaşam sürdürenlerin entegrasyonu üzerine çalışılması gerektiğini söyledi. Göçebe hayatı sürdüren Avrupa Romanları sorununun köklü şekilde çözüme ulaştırılmasının şart olduğunu vurgulayan Basescu, "Bu konuda yerel düzeyde değil, Avrupa düzeyinde ortak strateji oluşturmak şarttır" diye konuştu. Basescu, Avrupa vatandaşlarının hem haklara hem de sorumluluklara sahip olduklarını, bu durumun göçebe Roman azınlığı için de aynen geçerli olduğunu belirterek, "Romanya'nın Fransa ile çok özel ilişkileri var ve bu ilişkilerimizi, AB çerçevesinde son derece istikrarlı olan stratejik işbirliği temelinde yürütüyoruz. Bence Romanlar sorunu da bu ikili ilişkiler kapsamında çözüme kavuşturulabilir. Sofya, Bükreş veya Paris çemberinde, çadır kuran bu Romanlara mevsimlik istihdam, sağlık hizmetleri temin ederken aynı zamanda çocuklarına da eğitim sağlamamız gerekiyor" dedi. -AB'NİN SORUNU- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Pırvanov da "Romanlar sorunu AB'nin sorunudur" dedi. Romanya ile Bulgaristan'ın bu konuda ortak bir bildiri yayımlamalarına gerek görmediğini, ancak iki ülkenin koordinasyon içinde çalışacaklarını belirten Pırvanov, şunları söyledi: "Burada söz konusu olan Bulgaristan veya Romanya vatandaşları değil, Avrupa vatandaşlarıdır. Eğer bu vatandaşlardan bazıları bulundukları ülkenin yasalarını çiğnediyse yasal anlamda cezalandırılabilir, ancak belli bir etnik kökenden vatandaşlar grubunun topluca sınır dışı edilmesini kabul etmek mümkün değildir." Pırvanov ayrıca, Basescu ile birlikte, Romanlar sorununun, iki ülkenin Schengen alanına kabulüyle ilgili AB tarafından ön koşul olarak getirilmemesi gereği konusunda görüş birliği içinde olduklarını vurguladı.