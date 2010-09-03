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ROMANYA BAŞBAKANI 5 BAKANI GÖREVDEN ALDI BÜKREŞ (A.A)

03 Eylül 2010 03:22

-ROMANYA BAŞBAKANI 5 BAKANI GÖREVDEN ALDI BÜKREŞ (A.A) - 02.09.2010 - Romanya'da başbakan, 5 bakanı görevden alarak yerine yenilerini atadı. Başbakan Emil Boc, ekonomik reformların devam etmesi gerektiğini belirterek maliye, çalışma, tarım, ulaştırma ve iletişim bakanlarını görevden aldı. Ekonomi Bakanı Adriean Videanu'nun da başbakana hükümetten ayrılmak istediğini söylediği bildiriliyor. Boc, yeni kabine üyelerini profesyonel özelliklerine göre seçtiğini belirtirken, muhalifler, başbakanın bakanları görevden almasının nedeninin, kendi elini güçlendirmek olduğunu ileri sürüyorlar. İktidardaki Demokratik Liberal Parti'nin bazı üst düzey yetkilileri ise, Boc'un istifasını istediler. Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ise mecliste güvensizlik önergesi vereceklerini bildiriyorlar. Son 20 yılın en şiddetli resesyonu içine giren Romanya'da hükümet, bütçe açığını kapatmak için geçen temmuzda kamu sektöründe maaşları dörtte bir oranında kesmiş ve satış vergilerini yüzde 19'dan yüzde 24'e çıkarmıştı.

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