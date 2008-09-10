'Romantizm öldü yaşaşın seks'

Artık hepimiz biliyoruz, romantizm öldü. Bunun en son kanıtı da Britanya’da 100 yıldan beri aşk romanları yayımlayan Mills&Boon yayınevinin son kitabında aşk ve romantizmden çok, seks ve pornografiye yer vermesi. Baharat’ın hikâyesi hayli ilginç: Ortadoğu’daki bir FBI ajanı ile bir teröristin cinsel hayatını anlatan bir kitap bu. Adı Spice (Baharat) olan bu yeni kitap Kuzey Amerika’da çoktan satışa sunulmuş bile. Kayla Perrin imzalı kitabın ABD’deki adı Obsession (Saplantı). Gelecek yıl Britanya’da da yayınlanacak olan kitapla, 1970’lerden beri varolan Mills & Boon’un muhafazakâr geleneklerinden sıyrılarak erotik bir hikâyeye yer vermesi ile tabularını yıktığı konuşuluyor.



Gerald Mills ve Charles Boon 1908 yılında yayınevlerini bin sterlin sermayeyle kurmuşlar. Önceleri spor ve el sanatıyla ilgili kitaplar yayınlamışlar ancak 1920’lere gelindiğinde yayınladıkları romantik kitapların sayısını arttırmışlar.



Mills ve Boon, 1960’lara gelindiğinde de, bu kez cinsel içerikli kitaplar yayınlamaya başlamışlar. Ancak bu ilk yıllarda kuralları varmış; başlangıçta evli çiftlerin başından geçen cinsel konulara yer verirken daha sonra bu kuralı da lağvetmişler.



Son olarak Spice ile romantik öğelerden yoksun ve sadece erotizmin olduğu bir kitap da yayınlamış oldular. Mills & Boon’un pazarlama direktörü Claire Somerville, Spice‘ın daha çok cinsel içerikli bir hikâye olduğuna vurgu yaparken “Romandaki kahramanları birbirine bağlayan şey romantik bir bağ değil” diyor. Yayımladıkları kitapların ‘Britanya’nın sosyal barometresi’ gibi bir rolü olduğunu belirten Somerville, “Kitaplarımızın ilginç yanı da bu. Mills&Boon kitaplarıyla cinselliğin toplumdaki yerini, kadın ve erkeğin tarihsel süreçte cinsel yaşamlarının nasıl geliştiğini anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaparak pornografi içerikli Spice‘ı savunuyor.



