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Romanlar'dan İl Emniyet Müdürüne sevgi seli

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürü Osman Ak, Roman Mahallesi'nde Özel Harekat destekli asayiş denetimine katıldı

26 Ekim 2017 13:56

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürü Osman Ak, Roman Mahallesi\'nde Özel Harekat destekli asayiş denetimine katıldı. Romanların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Emniyet Müdürü Ak, onlarla ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar ile desteklenen denetime çeşitli birimlerden 250 polis katıldı. \'Roman Mahallesi\' olarak bilinen bölgedeki denetimde 100\'den fazla araç ve yaklaşık 200 kişi sorgulanırken ekipler araçlar ve kişiler üzerinde detaylı arama da yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da operasyona katıldı. Burada Romanlar\'ın yoğun ilgisiyle karşılanan Emniyet Müdürü Ak onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada vatandaşlar polis ekipleri ve Emniyet Müdürü Osman Ak\'a bölge güvenliği ve huzurunu sağladıkları için teşekkür etti.

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