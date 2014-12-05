Romanlar Show TV'nin yeni dizisi 'Roman Havası'ndan şikâyetçi oldu

Nilay Vardar/BiaNet

Romanlar, dün akşam ilk bölümü yayınlanan Roman Havası dizine tepkili. Mezarcıoğlu, "Dizi çekmek istiyorlarsa önce mahalleye gelip bizi tanısınlar" diyor.

Romanlar, dün akşam Show Tv'de ilk bölümü yayınlanan Roman Havası dizine tepkili.

"Bıktık artık hep aynı Roman havası" diyerek RTÜK'e şikayet kampanyası başlattılar.

Medya Roman Editörü Ali Mezarcıoğlu, dizinin tıpkı diğerleri gibi Romanlara karşı önyargıları yeniden ürettiğini belirterek "Dizi çekmek istiyorlarsa önce mahalleye gelip bizi tanısınlar" diyor.

Dizide, Roman mahallesinde birbiriyle kavga eden iki ailenin aşk maceraları anlatılıyor.

Roman Havası ilk Roman dizisi değil. Daha önce yine aynı senaryoya sahip "Cennet Mahallesi" 2004-2007 yılları arasında Show Tv'de yayınlanmıştı.

Ardından 2008'de aynı dizi ATV'de "Görgüsüzler" adıyla devam etmişti. Ancak Roman derneklerinin tepkisi ve RTÜK ile görüşmeleri üzerine yayından kaldırılmıştı.

Paraya tapan, dengesiz, kavgacı

Medya Roman Editörü Ali Mezarcıoğlu, dizinin fragmanları yayınlandığından itibaren Romanların çok büyük tepki göstererek kendilerine ulaştığını söyledi.

"Cennet mahallesi, Görgüsüzler ve bu dizi. Hepsi aynı. Bu diziler kafalardaki önyargılar neyse onu olduğu gibi inşa ederek yaygınlaştırıp yeniden üretiyor.

"Nedir bu önyargılar? Paraya tapan, kavgacı, dengesiz Romanlar.

"Yoksul insanlar ister istemez paraya daha fazla hassasiyet gösterir. Bunlar herhangi bir ülkede yoksulluğun kimlikte yarattığı tahribattır ancak Romanların karakteristik özelliği değildir. Yani gidin Amerika'daki Afrikalılar için de aynı önyargıları yaratabilirsiniz.

Gel, yıkılan evleri, işsiz Romanları gör

"Bu dizileri yapanların bakış açıları o kadar sığ ki gelip mahalleye şive çalışması, folklor araştırması yapmıyor. Romanları tanımak için çalışmıyor. Senaryoları bile yeniden yazmaya tenezzül etmiyor.

"Madem Romanlar üstünden para kazanmak istiyorsun. Güzelleme yapmana da gerek yok eleştirel de bakabilirisin ama en azından bir tanıyın.Yoksulluğu anlatacaksan gel dertlerini dinle. Evleri yıkılan, işsiz Romanları gör. Bu insanlar evleri yıkılınca göbek atmıyor.

"Üstelik Avrupa dahil koskoca 15 milyonluk nüfusun tamamında artık geleneksel mesleklerin dışından başka işler yapanlar da var. Doktor var, mühendis var. Allah rızası için bu karakterlerden birini de sokun diziye.

Romanlar çok tepkili

"90'larda da Gırgırıye serisi vardı, o da benzerdi. Ama oyuncularının yani Adile Naşit vb. yüzü suyu hürmetine izliyorduk. Üstelik senaryo biraz daha derindi.

"Ama ardından gelen dizilere artık Romanların tahammülü yok. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya üzerinden, beni de arayarak tepkilerini dile getirdiler. Hakikaten infial yaratmış durumda."

Roman Havası'nın yapımcılığını Cennet Mahallesi ve Görgüsüzler ile aynı şirket yapıyor Erler film. Proje tasarımını Türker İnanoğlu, yönetmenliğini Hakan Arslan, senaryosunu Fethi Kantarcı, Barkın Şenüren ve Saygın Delibaş yapıyor.

Dizinin başrol oyuncuları arasında Oya Başar, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Petek Dinçöz yer alıyor.

* Kofti: Romanlar arasında gündelik hayatın her alanında kullanılan, sahte, dandik, kötü, kopya anlamına gelen bir kelime.