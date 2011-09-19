-Romanlar plaj şemsiyesi üretecek MERSİN (A.A) - 19.09.2011 - Mersin'de nüfusu 5 bini bulan Roman vatandaşlara yönelik düzenlenen ''hasır ve sepetçilik'' kursu ile hem istihdama hem de turizme katkı sağlanılması amaçlanıyor. Mersin Valiliği, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Romanlara iş alanları ve istihdam yaratmaya yönelik 5 Eylül'de açılan kursa, işsizlerden seçilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 24 kişi katılıyor. Kursiyerler, Akdeniz Romanlar Federasyonu binasında sürdürülen eğitim çalışmalarında uygulamalı olarak hasır gölgeliklerin üretimine başladı. 26 Eylül'e kadar sürecek kursta üretimi yapılacak doğal hasır plaj şemsiyeleri, Akdeniz ve KKTC sahillerinde tatil yapacak turistlere gölge olacak. Avrupa Roman ve Göçebeler Forumu Türkiye temsilcisi ve kurs eğitmeni Özcan Purcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda eğlenceli ve müzisyen bir topluluk olarak algılanan, el becerileri hasır ve sepet örme işine yatkın Romanlara yönelik düzenlenen bu kursta, üretilen ürünlerle hem istihdama hem de turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Mersin'in bir turizm kenti olmasına rağmen, hasır şemsiye üretimine yönelik bir sektörün bulunmadığına işaret eden Purcu, ''En büyük amacımız burada Romanları istihdam ederken, diğer yandan da oluşturulacak farklı bir sektörle önemli bir ihtiyacı karşılamak'' dedi.