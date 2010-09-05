-ROMANLAR FRANSA'YI PROTESTOYA HAZIRLANIYOR EDİRNE (A.A) - 05.09.2010 - Salih Baran - Edirne Romanlar Derneği (EDROM) Başkanı Erdinç Çekiç, Fransa'nın ''Romanları sınır dışı etme'' politikasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu kararı protesto etmek için temaslarda bulunduklarını bildirdi. Çekiç, Avrupa'da 2005 yılında başlatılan ve 10 yıl sürdürülmesi planlanan ''2005-2015 Roman 10 Yılı'' girişiminin uygulandığı süreç içerisinde, Fransa'nın ülkede yaşayan Romanları sınır dışı etme kararına bir anlak veremediklerini söyledi. Demokrasi ve insan hakları konusunda ileri düzeyde olduklarını her fırsatta dile getiren Avrupa ülkelerinin, yapılanlar karşısında kayıtsız kalmasının söylemleriyle çeliştiğini ifade eden Çekiç, ''Türkiye'ye gelince insan hakları hukuku konusunda aslan kesilen hak savunucuları, Fransa'nın Romanları sınır dışı etmesi konusunda neden sessiz kalıyor? Bunun nedeni Roman topluluğun lobisinin olmaması mı, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 15 milyon insan varlığının gerçekten, topluma kazandırmak istenmemesi mi? Avrupa'dan uzaklaştırılıp Balkan coğrafyasında gözden uzak tutulmak istenmesi mi? Bunu anlamıyoruz'' dedi. Fransa'nın Romanlara yönelik izlediği politikayla ilgili süreci yakından izlediklerini bildiren Çekiç, sözlerine şöyle devam etti: ''Fransa (Romanları sınır dışı etme) bu konuda, bu cesareti kendinde buluyorsa diğer Avrupa ülkeleri de bulacaktır. Avrupa Birliği (AB) kendi içinde bu dengeyi sağlamalı ve yaptırımlar uygulamalı. Fransa'nın yaptığı tamamen insanlık dışı harekettir, üstelik Fransa ayrımcılığa karşı çıkan AB yasalarını da çiğnemektedir. Ayrımcılıkları, insanları 'diğeri, öteki' kıvamına getiren mantığı biz de kınıyoruz. Avrupa'daki devlet adamlarını, Roman topluluğu konusunda bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.'' Fransa'da yaşananları yakından izlediklerini EDROM Başkanı Erdinç Çekiç, Türkiye'de Fransa'yı boykot ve protesto noktasında Roman federasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirterek, yakın zamanda buna dair bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi. -FRANSA'DA 15 BİN ROMAN YAŞIYOR- Fransız makamları, Temmuz ayı sonunda, Romanların yasadışı olarak kurdukları kampları kapatıktan sonra, bu kamplarda yaşayan Rumen ve Bulgar uyruklu Romanları kendi ülkelerine sınır dışı etme kararı almış, Fransa Göç Bakanı Eric Besson da ilk aşamada, 300 ile bin avro karşılığında sınır dışı edilmeyi kabul eden 79 Romanın, uçak ile Romanya'nın başkenti Bükreş'e geri yollandığını açıklamıştı. Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux de ülke genelinde 600'e yakın yasa dışı kamp bulunduğunu ve bunlardan 51'inin kapatıldığını bildirmişti. Toplam 700 Romanın sınır dışı edileceğini belirten Hortefeux, Eylül sonuna kadar Romanların geldikleri ülkelere geri yollanacaklarını belirtmişti. Bunün üzerine Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi, Fransa'daki Roman sorununun, Romanlara karşı ''ırkçılığa'' veya ''düşmanlığa'' dönüşmemesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. Romanya'da 2,5 milyona yakın, Bulgaristan'da 800 bin, Fransa da ise 15 bin Roman yaşıyor.