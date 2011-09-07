Roma'nın tarihi eserlerine saldırı

T24 - Aralarında Trevi Çeşmesi ve Kolezyum'un da olduğu kentin önemli tarihi ve sanatsal eserlerindan üçü hafta sonu saldırıya uğradı.



Vandallar tarihi çeşmeye böyle saldırdı - Video



İtalya'nın başkenti Roma'da üç önemli tarihi anıt saldırıya uğrayarak tahrip edildi. Saldırıların ilkinde Navona Meydanı'ndaki (Piazza Navona) fıskıyeli bir havuzu süsleyen mermer heykel hedef alındı.



Güvenlik kameraları, bir erkeğin meydandaki çeşmeyi süsleyen heykele tekrar tekrar vurarak başının iki yanındaki iki parça mermeri kırıp aldığını kaydetti.





Yetkililerin en önemli tesellisi Mağripli Çeşmesi'nde (Fontana del Moro) vandalizme hedef olan heykelin, büyük değer taşımasına rağmen, 200 yıl kadar önce yapılmış bir kopya olması. 16. yüzyılda Giacomo della Porta tarafından yapılan ve çeşmeyi süsleyen orijinal heykeller ise bir müzede korunuyor.



Bu saldırıdan bir kaç saat sonra, kentin simgelerinden Trevi Çeşmesi'ne bir parça taş fırlatıldı, ancak taş çeşmeyi süsleyen heykellere isabet etmedi.



Yetkililer iki saldırının aynı kişi tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşünüyor. Olay yerine hemen polis kuvvetleri sevkedildiğini, ancak onlar ulaşana dek saldırganların kaçtığını belirtiyorlar.

Polis daha sonra Amerikalı bir öğrenciyi mermer parçaları koparmak üzere Kolezyum'un duvarlarına turmanırken yakaladıklarını duyurdu.Bu kişinin mermer parçalarını anı olarak ülkesine götürmek istediği belirtildi. Bu olayın diğer iki saldırıyla ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.





Roma'nın tarih ve sanat mirası yeni nesil vandalların saldırısı altında. Vandallar adlarını 1500 yıl önce kenti ele geçirip yakıp yıkan ve tarihi mirasını tahrip eden işgalci ordulardan alıyor. Son aylardaki saldırılarda, bundan 2,000 yıl önce Roma'ya götürülen bir obelisk (dikilitaş) da graffitilerle kaplandı.

Yetkililer bu gibi saldırıları önlemek için Roma'nın merkezine 1.200 güvenlik kamerası yerleştirdi ve polisin devriyelerini sıklaştırdı.

Ancak kentin her gün on binlerce turist ağırladığı ve hükümetin bütçede kesintiye gittiği bir ortamda bu gibi saldırılarla mücadele etmek bir hayli güç.









