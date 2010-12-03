-ROMAN VATANDAŞLARA AB SEMİNERİ ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Biriminin, teknik yardım ve bilgi değişimi aracı işlevini gören Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), "Türkiye'deki Roman Vatandaşlar" başlıklı seminer düzenleyecek. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden (ABGS) yapılan açıklamada, 15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye'deki Roman Vatandaşlar" seminerinin açılış konuşmalarını Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Faruk Çelik'in yapacakları bildirildi. Seminere, ilgili kamu kurumlarından, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden, uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden, Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerden 200'ün üzerinde üst düzey yetkili ve uzmanın katılması bekleniyor. Avrupa Komisyonuna bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından aday ülkelere Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi ve mevzuat uyumu çalışmalarında kısa süreli teknik destek verilmesini amaçlayan TAIEX mekanizması çerçevesinde, ABGS ve Komisyonun işbirliği ile "siyasi kriterler" alanında seminerler düzenleniyor. ABGS eşgüdümünde bu çerçevede 11 farklı konuda siyasi seminer düzenlenmişti.