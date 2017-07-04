Roman Neustadter: Sezonun en önemli kısmındayız

Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği Rus stoper Roman Neustadter, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Gelecek sezona 'fit' bir şekilde girmeleri için sezonun en önemli döneminde olduklarını söyleyen Neustadter, yeni transferler Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın takıma çok büyük katkı sağlayacağı yorumunda bulundu.

Yeni sezon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Neustadter, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Düzce’deki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fenerbahçe TV'ye konuşan Rus stoper, şunları kaydetti:

"Sezonun en önemli kısmındayız"

“Antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Günde 2 antrenman yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Aslında bana göre tüm sezonu iyi bir şekilde geçirebilme açısından sezonun en önemli kısmındayız şu anda. Herkesin forma girebilmesi, herkesin fit duruma gelmesi ve iyi bir şekilde performans verebilecek bir duruma gelebilmesi için çok önemli bir durumdan geçiyoruz. Çünkü bizi bekleyen çok fazla sayıda maç var önümüzde. Herkesin formda olması önemli çünkü bu takımın herkese ihtiyacı var”

"Valbuena ve Mehmet çok katkı sağlayacak"

“Kesinlikle her 2 transferimiz de bu takıma çok büyük katkı sağlayacak transferledir. Oyunumuzu daha iyi hale getirebilmemiz açısından bu takıma mutlaka yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. O nedenle 2 oyuncu da takıma faydalı olacaktır. Mehmet Ekici’yi Almanya’dan biliyorum. Almanya’da daha önce ona karşı forma giymiştim. O dönemden tanıdığım bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Tecrübeli olmasının yanında sadece 27 yaşında. O nedenle genç yaşında bu tecrübeye ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak görüyorum onu. Valbuena ise Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir oyuncu. Daha da tecrübeli diyebiliriz Valbuena’ya. Futbolu çok iyi biliyor, neyi ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Ben şu ana kadar onda bunu gördüm. Ne zaman topu ayağında tutması gerektiğini, ne zaman pas vermesi gerektiğini ve ne zaman hızlı oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Fenerbahçe bana göre çok doğru ve iyi 2 transfer yaptı” ifadelerini kullandı.